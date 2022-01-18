В РПЦ призвали пожизненно сажать всех педофилов, не дожидаясь рецидивов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Педофилы должны сразу получать пожизненное лишение свободы. Такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Важные поправки. Хотя, мне кажется, конечно, надо сразу давать пожизненное, не ждать рецидива", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя принятый ранее во вторник Госдумой в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Документом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для педофилов, ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании, за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Поправками ко второму чтению депутаты уточнили, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как установлено сейчас.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье".