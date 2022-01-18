Кисида заявил, что пандемия показала Японии, насколько она отстает в цифровизации

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса продемонстрировала Японии и ее жителям, насколько сильно страна отстает в процессе цифровизации от многих развитых стран. Об этом во вторник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"В Японии прогресс и цифровизация были недостаточными: люди в нашей стране не сталкивались с серьезной необходимостью такой трансформации и просто хотели работать так, как они привыкли работать. Пандемия COVID-19, однако, в очередной раз подчеркнула, как далеко позади мы находимся в цифровизации", - признал он. Кисида отметил, что в стране также осознали, что цифровые технологии просто незаменимы при решении социальных проблем, вызванных старением и сокращением населения, с которыми столкнулась Япония. Премьер пообещал, что отныне цифровизация и развитие цифровых технологий в стране станут приоритетными направлениями.

Фумио Кисида рассказал, что Япония намеревается активно наращивать мощности своих информационных сетей: в рамках модернизации инфраструктуры планируется проложить сеть подводных оптико-волоконных кабелей вокруг всей страны и построить в ней множество новых дата-центров. "Мы будем продвигать сети нового поколения, в которых будут задействованы технологии оптической связи, которые в 100 раз быстрее и 10 раз экономичнее с точки зрения расхода электроэнергии, чем существующие аналоги", - заявил Кисида.

Глава японского правительства в ходе выступления также рассказал о своей программе построения "нового капитализма" по японскому образцу - модели развития, в рамках которой происходит перераспределение доходов и сокращение неравенства между богатыми и бедными.