В России замедлились темпы роста числа киберпреступлений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Темпы роста количества киберпреступлений в России замедлились, хотя за прошлый год их количество незначительно выросло. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. По итогам 2021 года их количество выросло незначительно - на 1,4%", - сказала она.

По словам Волк, в целом анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. "Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%", - добавила она.

Так, в России стало меньше убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Также продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей - на 22,1%, краж - на 4%. В целом по итогам года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано меньше квартирных краж - на 16,2%, хищений транспортных средств - на 24,8% и угонов - на 13,9%. Меньше стало уголовно наказуемых деяний, совершенных детьми и подростками (на 15,6%), людьми в пьяном виде (на 8,3%), а также в состоянии наркотического опьянения (на 5%). "Во многом это результат профилактической работы, которая проводится участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних", - подчеркнула Волк.