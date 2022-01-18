В Петербурге 900 активистов "Молодой гвардии" почтили память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Порядка 900 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) почтили память жертв блокады Ленинграда, выстроившись в число "900" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в годовщину прорыва блокады. Об этом сообщила пресс-служба МГЕР.

"Молодогвардейцы провели масштабную акцию памяти, в ходе которой 900 активистов выстроились в число "900", символизирующее количество дней и ночей самой кровопролитной блокады в истории человечества", - сказано в сообщении.

И. о. председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов подчеркнул, что блокада Ленинграда стала одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. "Почти 900 дней и ночей более 2,5 млн ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг - чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы", - сказал он.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра", и 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.