Памятные акции к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда прошли на местах боев за город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Памятные акции, посвященные 79-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда, прошли во вторник в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на местах боев и мемориалах Великой Отечественной войны. У музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" прошла акция "На рубеже бессмертия", в которой приняли участие ветераны, представители молодежных организаций и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.

"18 января - день на рубеже бессмертия, день прорыва фашистской блокады Ленинграда. 79-я годовщина Прорыва. Сейчас время, когда и от нас, потомков победителей, требуется мужество, чтобы сохранить память и правду о войне, Победе, Ленинградской битве", - написал Дрозденко на своей странице в Instagram. Участники акции возложили цветы к памятнику "Белый танк" на площади перед музеем, в честь памятной даты на берегу Невы выпустили дымовой триколор.

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

"Наш нерушимый долг - беречь священную память о бессмертном подвиге жителей и защитниках Ленинграда. Мы склоняем головы перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Их мужество и несгибаемая воля стали для нас символом силы духа, самопожертвования и патриотизма", - написали Беглов и Бельский в совместном обращении к горожанам в связи с 79-летием прорыва блокады.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в результате наступления, начатого 12 января, прорвали блокаду Ленинграда. В этот же день был полностью очищен от немцев Шлиссельбург, к концу дня южное побережье Ладожского озера было освобождено от врага, а его разрозненные группы уничтожены или пленены. В результате Ленинград после тяжелейшей 16-месячной борьбы вновь обрел сухопутную связь со страной, но до снятия блокады оставался еще год.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.