{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Швеция не будет требовать от иностранцев отрицательный ПЦР-тест при въезде

Управление здравоохранения считает, что путешественники не представляют собой особого риска распространения омикрон-штамма в стране

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Власти Швеции приняли решение не требовать от путешественников при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе правительственной канцелярии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд, которые применялись до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном в течение 48 часов до въезда, отменяется. Причиной решения является запрос управления здравоохранения", - поясняется в сообщении.

Изменения вступят в силу 21 января. Управление здравоохранения считает, что требование о тестировании больше не является действенной мерой. Ведомство полагает, что путешественники не представляют собой особого риска распространения омикрон-штамма в Швеции. При этом приезжающие в Швецию должны предъявить ковид-паспорт.

Теги
ШвецияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Калининградской области выявлено четыре случая заражения штамом коронавируса "омикрон"
Двое из них являются завозными
Читать полностью