Швеция не будет требовать от иностранцев отрицательный ПЦР-тест при въезде

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Власти Швеции приняли решение не требовать от путешественников при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Сегодня правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд, которые применялись до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном в течение 48 часов до въезда, отменяется. Причиной решения является запрос управления здравоохранения", - поясняется в сообщении.

Изменения вступят в силу 21 января. Управление здравоохранения считает, что требование о тестировании больше не является действенной мерой. Ведомство полагает, что путешественники не представляют собой особого риска распространения омикрон-штамма в Швеции. При этом приезжающие в Швецию должны предъявить ковид-паспорт.