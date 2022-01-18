Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к коронавирусу составляет 88%

Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 млн человек, а с учетом привитых первой дозой - более 3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В городе продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации взрослого населения, работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных пунктов.

О готовности к распространению омикрон-штамма

Беглов также заявил, что петербургская система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

"По словам главы города, планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Однако главная нагрузка в связи с приходом штамма "омикрон" ложится на амбулаторное звено. В связи с этим решено увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1 000-1 300 в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана отметил, что число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции увеличилось в 2,3 раза. Это во многом это связано с быстрым распространением "омикрона".

"Если говорить о количестве тех, у кого мы выявили методом ПЦР ковид-подтвержденную инфекцию и внесли ее в федеральный регистр, то рост в 2,3 раза. <...> Мы видим резкий всплеск заболеваемости, он есть каждый день, но по тяжести заболевания мы не видим резкого наращивания, но тут надо понимать, что если мы возьмем "дельту" на 1 тыс. человек и 20% тяжелых пациентов, то это 200 коек, а если взять, что "омикрон" в сто раз активнее, быстрее распространяется, то это 100 тыс. человек, и даже если в 10 раз будет меньше тяжелых пациентов - 2%, то от 100 тыс. - это 2 тыс. коек", - рассказал Сарана.

Как отметил первый заместитель председателя комитета, пик заболеваемости COVID-19 власти Петербурга ожидают в конце января - начале февраля. Город готов к быстрому перепрофилированию необходимого числа коек для пациентов, сейчас в резерве есть порядка 5 тыс. Также в случае роста заболеваемости среди детей Петербург может задействовать второй инфекционный корпус Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова, а также привлечь Детскую городскую больницу Святой Ольги и Педиатрическую академию.

По словам Сараны, власти города пока не могут назвать точное количество людей, зараженных омикрон-штаммом, но исследования проводятся для каждого десятого с положительным ПЦР-тестом. "Мы отправляем всех, кто у нас есть, и с амбулаторного звена, и со стационарного в институт Смородинцева (ФГБУ "НИИ им. А. А. Смородинцева") и в институт Пастера (Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.), дальше Пастера пересылает в "Вектор" и делает секвенирование до конкретного штамма. Делается это примерно у каждого десятого, просто чтобы понять распространение на территории", - рассказал он.