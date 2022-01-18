Первые случаи заражения "омикроном" выявлены у 22 жителей Калмыкии

ЭЛИСТА, 18 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у первых пациентов в Калмыкии, заболело 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Сегодня глава республики Бату Хасиков сообщил, что в Калмыкии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон". Он лабораторно подтвержден у 22 жителей региона", - говорится в сообщении.

Глава Калмыкии призвал земляков тщательно соблюдать все меры безопасности. "Прошу каждого ответственно отнестись к собственному здоровью и безопасности родных и близких. Не будьте равнодушными, только вместе мы преодолеем вирус", - цитирует пресс-служба Хасикова.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на утро вторника в республике зарегистрировано 34 272 случая заражения коронавирусной инфекцией (плюс 19 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 760 человек (плюс 23 за сутки). В ковидных госпиталях лечатся 169 человек, в тяжелом состоянии - 11. С начала пандемии умерли 757 человек.