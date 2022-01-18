Эксперты составили рейтинг регионов по развитию среднего профессионального образования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Лучшими регионами по ориентации их системы среднего профессионального образования (СПО) на потребности экономики стали Москва, Новгородская и Тамбовская области. Рейтинг составлен Самарским филиалом РАНХиГС, сообщила его директор Виктория Прудникова на онлайн-конференции, посвященной презентации исследования.

"Фактически чуть больше половины регионов находится в позиции выше среднего по Российской Федерации с точки зрения ориентации [СПО на региональную экономику]. То есть, актуальность этой проблемы регионами, безусловно, ощущается. <...> Есть отклонения от стандартного распределения регионов в рамках рейтинга и в рамках одной из групп: есть позитивное отклонение - достаточно высокий рейтинг в Тамбовской области, есть отклонение негативное - это более одного стандартного отклонения для двух южных республик - это Чеченская Республика и Республика Ингушетия", - сказала Прудникова.

По ее словам, для составления рейтинга субъекты РФ были поделены на четыре подгруппы - высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые. Согласно результатам, лидерами первой подгруппы стали Москва, Московская область и Республика Коми. В тройку лучших среди развитых регионов вошли Новгородская, Тюменская и Белгородская области. Лидирующие позиции третьей подгруппы регионов занимают Тамбовская, Оренбургская области и Хабаровский край. Среди менее развитых лучшими стали Республика Алтай, Забайкальский край и Адыгея.

Для оценки регионов использовались семь индексов, которые учитывали образовательные технологии, оперативность реакции системы СПО на потребности экономики, соответствие квалификации педагогов требованиям на рынке труда. Также субъекты оценивались по тому, как сближены условия обучения с требованиями рабочих мест, и востребованы ли бизнесом выпускники со средним профессиональным образованием.

По словам Прудниковой, СПО в Москве занимает лидирующие позиции за счет сближения с требованиями на рынке труда и внедрения краткосрочных программ обучения, для других регионов из этой же подгруппы - Коми и Югры - характерно высокое качество подготовки педагогов. При этом модель управления СПО в крупнейших городах страны усложняется из-за постоянного притока абитуриентов из других регионов. "Образовательная миграция выпускников любого уровня образования будет высокой и спланировать свои действия, учитывая целый ряд факторов, намного сложнее", - считает Прудникова.

В Тамбовской области - одном из лидеров рейтинга - СПО развивают с помощью шести кластеров, где предприятия привлекаются к расширению инфраструктуры и созданию новых программ обучения, рассказала заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Лариса Голубева. По ее словам, за последние четыре года в регионе открыли 12 новых программ подготовки, а востребованность СПО у выпускников школ в регионе с 2019 года выросла с 59 до 60,7%.