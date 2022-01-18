В Пулково создадут пункты тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией "омикрона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Дополнительные пункты для тестирования пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург из стран с высокой циркуляцией штамма "омикрон", развернут в ближайшее время в аэропорту Пулково. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В городе увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту Пулково будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма омикрон", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что около 60% заражений коронавирусом в России приходится на дельта-штамм, на "омикрон" и другие штаммы - 40%. Доминирование штамма "омикрон" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По последним данным, в Петербурге за время пандемии выявили 888 716 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 826 628 человек (2 441 за сутки), умерли 29 126 (64 за сутки). За последние сутки в городе выявили 4 078 случаев заражения.