Патриарх Кирилл: целые поместные церкви могут отпасть от Бога из-за действий внешних сил

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, в Крещенский сочельник, призвал верующих молиться обо всех православных поместных церквах, предупредив, что от Бога могут отступать и уходить в раскол целые церкви и сегодня эта опасность реальна из-за действий "внешних могущественных сил".

"Мы должны сегодня молиться и о церкви нашей, и о всех церквах православных, потому что через вселенскую православную церковь передается божественная благодать людям, - чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную церковь в нечто лишенное божественной благодати. Мы знаем, что от Бога отступают и лишаются его благодати не только люди, но даже церкви", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

Он отметил, что история знает много примеров такого отступничества, когда "целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар божественной благодати".

"Вот и сегодня есть угроза, что часть православия под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с церковью, может быть уязвленной этим грехом и уйти от источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть - с церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти - направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от единой святой соборной и апостольской церкви, лишает нас благодати божией", - заключил патриарх.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.