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Роспотребнадзор: дельта-штамм коронавируса остается доминирующим в Крыму и Севастополе

В ближайшее время произойдет изменение основного циркулирующего штамма на полуострове

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Штамм "дельта" новой коронавирусной инфекции остается доминирующей версией на территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила в эфире телеканала "Крым-24" руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Нужно понимать, что "омикрон" не является доминирующим штаммом. Поэтому ведущую роль сохранят "дельта", - сказала Пеньковская.

Главный санитарный врач отметила, что сейчас начинается новая волна коронавируса. Она допустила, что в ближайшее время произойдет изменение основного циркулирующего штамма на полуострове.

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