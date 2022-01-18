Роспотребнадзор: дельта-штамм коронавируса остается доминирующим в Крыму и Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Штамм "дельта" новой коронавирусной инфекции остается доминирующей версией на территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила в эфире телеканала "Крым-24" руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Нужно понимать, что "омикрон" не является доминирующим штаммом. Поэтому ведущую роль сохранят "дельта", - сказала Пеньковская.

Главный санитарный врач отметила, что сейчас начинается новая волна коронавируса. Она допустила, что в ближайшее время произойдет изменение основного циркулирующего штамма на полуострове.