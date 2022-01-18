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Пандемия COVID-19

В EMA заявили, что использование мРНК-вакцин против коронавируса не осложняет беременность

Эксперты также выявили, что такие прививки столь же эффективны для снижения риска госпитализации и смерти женщин в положении, как и небеременных

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило о том, что использование мРНК-вакцин против коронавируса не вызывает осложнений у беременных женщин. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении агентства, основанном на оценке данных наблюдения за многими тысячами женщин на разных стадиях беременности.

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Эксперты также выявили, что такие прививки столь же эффективны для снижения риска госпитализации и смерти женщин в положении, как и небеременных. Исследователи "не обнаружили каких-либо признаков повышенного риска осложнений беременности, выкидышей, преждевременных родов после вакцинации мРНК", отмечает EMA.

"Наиболее распространенные побочные эффекты вакцинации у беременных такие же, как у других категорий привитых", - указывается в отчете. Они включают боль, покраснения и припухлости в местах инъекции, утомление, головную боль, а также боль в мышцах и озноб. Эти проявления "обычно легкие или умеренные" и постепенно пропадают после вакцинации, подчеркивают эксперты.

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