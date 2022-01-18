В EMA заявили, что использование мРНК-вакцин против коронавируса не осложняет беременность

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило о том, что использование мРНК-вакцин против коронавируса не вызывает осложнений у беременных женщин. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении агентства, основанном на оценке данных наблюдения за многими тысячами женщин на разных стадиях беременности.

Эксперты также выявили, что такие прививки столь же эффективны для снижения риска госпитализации и смерти женщин в положении, как и небеременных. Исследователи "не обнаружили каких-либо признаков повышенного риска осложнений беременности, выкидышей, преждевременных родов после вакцинации мРНК", отмечает EMA.

"Наиболее распространенные побочные эффекты вакцинации у беременных такие же, как у других категорий привитых", - указывается в отчете. Они включают боль, покраснения и припухлости в местах инъекции, утомление, головную боль, а также боль в мышцах и озноб. Эти проявления "обычно легкие или умеренные" и постепенно пропадают после вакцинации, подчеркивают эксперты.