В ВОЗ считают, что чрезвычайная ситуация из-за ковида может быть преодолена в 2022 году

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Вызванная распространением коронавируса чрезвычайная ситуация в мировом здравоохранении может быть преодолена в 2022 году. Такое мнение высказал во вторник директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он принял участие в онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума на тему равного доступа к вакцинам.

"Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении", - заявил Райан.

Он напомнил, что режим ЧС в связи со вспышкой ковида был объявлен генеральным директором ВОЗ в конце января 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. По его словам, главной проблемой является не коронавирус как таковой, а то, "как общество на него реагирует". В этой связи Райан обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире, которое проявляется "внутри стран, а не только между странами".

Директор программы ВОЗ пояснил, что превращение коронавируса SARS-CoV-2 в эндемический будет означать, что "он здесь навсегда", и это само по себе не является хорошей новостью. Райан обратил внимание в этой связи на "эндемическую малярию", которая "убивает сотни тысяч людей". Он подчеркнул, что необходимо добиться снижения заболеваемости ковидом при "максимальной вакцинации населения, чтобы никто не умирал". "Это, на мой взгляд, будет означать конец чрезвычайной ситуации и пандемии", - резюмировал Райан.

Говоря о неравномерном охвате прививками от коронавируса в мире, директор программы ВОЗ отметил, что в целом более половины жителей Земли уже получили две дозы вакцины, однако при этом в Африке "85% населения еще не получили ни одной дозы".