Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани из-за плохой уборки снега

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Рязани из-за некачественной уборки снега и наледи в городе. Об этом во вторник сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"В адрес главы администрации г. Рязани внесено представление с требованием безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений", - сообщили в ведомстве.

Проверка качества уборки снега и наледи в центре Рязани показала, что на крышах жилых домов областного центра присутствует наледь и сосульки. В части обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах было обнаружено наличие рыхлого снега и зимней скользкости на проезжей части.

Как уточнили в ведомстве, представления направлены также в адрес управляющих компаний. В отношении руководителя муниципального учреждения "Дирекция благоустройства города", ответственного за осуществление контроля за организацией и осуществлением работ по уборке автомобильных дорог местного значения, возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось, 18 января в ходе заседания областного правительства глава государственной жилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт сообщил о том, что проверка работы управляющих компаний в зимний период выявила нарушения в работе каждой второй УК Рязани.

Как пояснила глава администрации Рязани Елена Сорокина, с 9 января в связи с пришедшим циклоном в городе введен режим повышенной готовности, уборка снега ведется круглосуточно. Однако с 10 по 16 января в Рязани выпало более месячной нормы осадков, поэтому "ресурсов при погодных аномалиях действительно не хватает". Для решения проблемы уборки снега были привлечены крупные промышленные предприятия и строительные организации, которые предоставляют дополнительную технику. По данным центра управления регионом, за последнюю неделю число жалоб жителей на качество уборки снега в Рязани выросло вдвое.