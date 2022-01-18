В Петербурге представили сборник рассказов акции "Медаль моей памяти" о блокадном времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Итоговый сборник рассказов о защитниках блокадного Ленинграда акции "Медаль моей памяти" передали сегодня в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, а также в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Сборник, в который вошло более 80 уникальных рассказов о стойкости и героизме жителей осажденного города, будет доступен в медиатеке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Сегодня мы с вами присутствуем на церемонии "Медаль моей памяти". Эта акция очень важна для всех нас, потому что сотрудники музея, института, волонтеры собирали живых свидетелей, которые рассказывали о блокаде. Это и те, кто пережил блокаду, их дети и родственники, все потомки, которые живут сейчас в нашем городе. Наверное, это самое важное для нас, чтобы живые свидетели рассказали свои истории о том, как они жили в блокадном городе", - рассказал посетивший церемонию передачи сборника губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Акция "Медаль моей памяти" стартовала 27 января 2021 года. Ее идея заключается в том, чтобы к архивным документам того времени добавить рассказы очевидцев и их родственников. Таким образом, сочетая факты и рассказы непосредственных участников, у людей будет складываться более четкое представление о событиях и жизни блокадного города. В настоящий момент собрано более 350 уникальных историй. Кроме того, в городе за эти дни прошло еще несколько памятных мероприятий.

"Ленинградская" симфония

Накануне памятной даты в Большом зале петербургской филармонии прозвучала седьмая симфония Шостаковича, больше известная как "Ленинградская" симфония. Шостакович дописывал ее в эвакуации, однако впервые она была исполнена в Ленинграде, 9 августа 1942 года, в тот самый день, который фашисты заранее объявили днем своей победы в битве за Ленинград. В память об этом событии на здании филармонии установлена мемориальная доска с текстом: "Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера К.И. Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д.Д. Шостаковича".

"В августе 1942 года Седьмая симфония была исполнена здесь, в этом зале. Оставалось еще несколько месяцев до прорыва блокады. Исполнение симфонии в осажденном городе дало ленинградцам силу преодолеть голод, страх и смерть. Эта музыка вдохновляла на подвиги и давала веру в Победу. Она помогла не только ленинградцам, но и всему Советскому Союзу победить фашизм. Седьмая симфония стала символом несломленного Ленинграда, настоящим гимном борьбы с фашизмом" - приводит слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пресс-служба администрации губернатора.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы". Официальное название праздника - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.