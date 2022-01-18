Ставрополье дополнительно закупит лекарства для лечения коронавируса на 200 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 200 млн рублей на дополнительную закупку лекарств для лечения коронавируса. Запас препаратов пополнят из-за риска распространения штамма "омикрон", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Ставрополье готово к работе с учетом рисков со стороны нового штамма коронавируса. <...> За последние месяцы в крае утроен запас лекарственных средств для амбулаторных пациентов. Дополнительно на эти цели планируем направить еще более 200 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В правительстве края отмечают, что на Ставрополье решен вопрос с обеспечением медучреждений кислородом. В случае осложнения ситуации с заражаемостью медучреждения готовы развернуть дополнительно 1,5 тыс. коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

"Предполагаем задействовать в том числе волонтерское движение для доставки медицинских препаратов тем, кто лечится на дому. Работу по подготовке к пиковым нагрузкам первичного звена здравоохранения усилим", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

О выявлении первых случаев штамма "омикрон" в регионе Владимиров сообщил 13 января. С начала пандемии на Ставрополе выявили 130 985 случаев коронавируса, выздоровели 112 765 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медучреждениях скончались 6 314 пациентов. Лечение в стационаре получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 347 человек.