Бразилия обновила антирекорд по числу новых случаев заражений коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано за сутки в Бразилии. Как следует из опубликованной во вторник сводки Минздрава страны, за минувшие сутки выявлено 137 103 новых положительных результата диагностики.

Предыдущее пиковое значение - 150 106 новых случаев заражения - было зафиксировано 18 сентября 2021 года, однако тогда всплеск был обусловлен тем, что управление здравоохранения Рио-де-Жанейро внесло в информационную систему данные о неучтенных ранее положительных результатах диагностики. 14 января 2022 года количество положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию за один день впервые с сентября прошлого года оказалось выше 100 тыс.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 351 летальный исход в результате ковида. В последний раз более 300 смертей за сутки регистрировали в ноябре 2021 г. В начале декабря информационная система Минздрава Бразилии подверглась хакерской атаке, после чего ежедневные данные медицинской статистики по ковиду длительное время не обновлялись.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты почти 147,8 млн жителей. Около 25,8 млн человек ревакцинированы, порядка 14,6 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С конца декабря наблюдается рост числа новых случаев инфицирования по мере распространения варианта "омикрон".