Умер старейший мужчина в мире

ТАСС, 19 января. Самый пожилой мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, умер на 113-м году жизни. Об этом говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса, опубликованном во вторник на сайте.

"Книга рекордов Гиннесса опечалена тем, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня", - сообщается в заявлении. Причина смерти не называется.

Мужчина был объявлен рекордсменом в сентябре 2021 года, в возрасте 112 лет и 211 дней. У Сатурнино и его жены Антонины есть семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука, отмечается в заявлении.

По информации Книги рекордов Гиннесса, Сатурнино родился в испанском городе Леон в 1909 году. Из-за своего низкого роста он избежал призыва в годы гражданской войны в Испании и открыл сапожное дело, начав производить обувь для солдат.