В Австралии сокращают интервал между второй и третьей дозой вакцины от ковида

Как отметил глава регионального правительства, жители штата, прошедшие базовый курс иммунизации "три месяца назад или раньше, могут получить третью дозу со среды, 19 января" в 40 государственных центрах вакцинации и общественных аптеках штата. "Причина, по которой мы сокращаем интервал [между прививками] - распространение штамма "омикрон". Вакцинация играет ключевую роль, как в облегчении симптомов COVID-19, так и в обеспечении безопасности людей", - сказал он.

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Власти четырех австралийских регионов сократили интервал между прививкой от коронавируса и бустером до трех месяцев. Как сообщил в среду премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт, получить третью дозу по новому регламенту можно будет уже с 19 января.

Также в среду о сокращении интервала между прививками с четырех до трех месяцев сообщили власти Австралийской столичной территории и штатов Виктория и Южная Австралия. Как ожидается, остальные регионы страны уменьшат соответствующий временной интервал 31 января.

Правительство штата Виктория также объявило о том, что в ближайшее время ряд местных нормативных актов будет изменен - чтобы соответствовать требованию о полной вакцинации, будет необходимо получить три дозы препарата. В первую очередь правило коснется тех, для кого иммунизация против COVID-19 считается обязательной, и им нужно будет предоставить работодателю сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины и бустера. Для того, чтобы как можно большее число жителей штата успели получить третью инъекцию, власти запланировали четырехдневную акцию по блиц-вакцинации с 21 по 24 января.

Власти Австралии начали прививочную кампанию в стране в феврале 2021 года. К настоящему моменту более 19 млн взрослых австралийцев получили две дозы вакцины. Бустерный укол сделали более 5,5 млн человек.

По последним данным, с начала эпидемии в стране заболели 1 955 403 человека, из них 1 240 499 выздоровели, 2 858 умерли. За последние сутки в Австралии выявили 76 070 новых случаев заражения, умерли 64 инфицированных.