ГИБДД Москвы назвала пять наиболее опасных нарушений ПДД в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Несоблюдение дистанции, очередности проезда и правил проезда пешеходных переходов стали наиболее опасными нарушениями правил дорожного движения в прошлом году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением. Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля, люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что вторую строчку "антирейтинга" нарушений ПДД занимает несоблюдение очередности проезда, далее следуют нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости конкретным условиям. "Замыкает пятерку печального рейтинга нарушение правил перестроения", - отметили в пресс-службе, добавив, что зачастую к таким нарушениям приводят элементарная невнимательность и чрезмерная самоуверенность водителей.