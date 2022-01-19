В МЧС опровергли информацию об эвакуации детсадов в Красноярске из-за учений

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Красноярскому краю опровергло информацию об эвакуации воспитанников и персонала детских садов в Красноярске из-за учений, проводимых ведомством. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Ранее поступили сведения о минировании в городе школ, детсадов, церквей, вокзалов. Все детские сады эвакуированы. От эвакуации храмов и школ отказались, так как они находятся под круглосуточной охраной полиции. В социальных сетях появилась информация, что эвакуация воспитанников и персонала детских садов проходит из-за якобы проводимых ведомством учений.

"Мы никакие учения не проводим, это недостоверная информация", - сообщили в ГУ МЧС.

Начиная с 13 января на протяжении четырех рабочих дней в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из школ. В связи с этим полиция взяла все школы Красноярска под круглосуточную охрану.