В Крыму впервые за месяц выявили около 200 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. В Крыму за сутки у 199 человек подтвердили коронавирус, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава. Ранее количество случаев заражения на этом уровне выявляли 17 декабря 2021 года, тогда был зарегистрирован 201 заболевший.

Максимальный суточный прирост инфицированных в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. В новогодние праздники, 7 января, было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне выявили 167 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 794 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 10 143 человека.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 197, за все время пандемии - 120 195.

Власти региона с понедельника, 17 января, отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. Также в республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

После выявления в регионе первого случая заражения омикрон-штаммом власти ввлеи дополнительные меры для сдерживания ситуации, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.