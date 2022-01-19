В Челябинской области в течение недели откроют первые ковидные поликлиники

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Первые в Челябинской области специализированные на лечении пациентов с коронавирусом поликлиники откроют в течение недели в Челябинске и Магнитогорске. Об этом журналистам в среду сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Подготовка открытия ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске будет проведена в течение недели. Если будет большой поток пациентов, то эти учреждения перейдут в круглосуточный режим работы. Если будет большой наплыв пациентов, будем думать о дополнительных подобных учреждениях. Это точно разгрузит районные, базовые поликлиники", - сказала Гехт.

Она добавила, что обратиться в новые учреждения смогут все граждане, независимо от места их регистрации. Одним из главных преимуществ формата ковидных поликлиник станет высокая оперативность работы. "Психологически для людей это комфортнее будет, в том числе и потому, что там будет 15-минутное экспресс-тестирование, оперативное понимание рисков, осмотр врача, получение лекарств, выписка больничного", - отметила заместитель губернатора.

По данным Минздрава Челябинской области на 19 января, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 152 439 случаев коронавируса (плюс 313 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 142 277 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Продолжает лечение 2 451 человек.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.