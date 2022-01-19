В Брянской области выявили три случая заражения "омикроном"

ТАСС, 19 января. Семья из трех человек заразилась штаммом коронавируса "омикрон" в Брянской области. Один из них привит вакциной Pfizer, все трое переносят болезнь в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24" .

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"Вчера у нас уже выявлен "омикрон". Заболела семья, мужчина, которому 72 года, и две дочери. Одна из них привита Pfizer", - сказал губернатор, отметив, что заболевание у всех троих протекает в легкой форме.

Губернатор добавил, что в целом в регионе фиксируется рост числа заражений коронавирусом. "У нас всего [сегодня выявлено] 172 заболевших, вчера было 162, позавчера было 158. То есть, мы видим, уже начинается небольшой рост", - сказал Богомаз.

По данным регионального оперативного штаба на 19 января, в Брянской области с начала пандемии выявлены 99 576 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 95 086 человек, 3 100 пациентов умерли.