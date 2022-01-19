В Свердловской области вновь запретят работу заведений общепита в ночное время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. В Свердловской области с 27 января приостановят работу заведений общественного питания в ночное время. Ранее их деятельность возобновляли на время новогодних каникул. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона в среду.

Ранее оперштаб Свердловской области сообщал, что 18 января число заражений коронавирусом в регионе за сутки выросло на 10%.

"Запретить на территории Свердловской области: проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания; оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов. <…> проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных для их проведения зданий", - говорится в документе с утонением, что до 27 января 2022 года включительно запрет на работу общепита в ночное время не действует.

Также в указе говорится о том, что госорганам местного самоуправления муниципальных образований и госучреждениям необходимо обеспечить перевод с 24 января 2022 года не менее 30% гражданских служащих, муниципальных служащих и иных работников региона на дистанционную работу.

Вместе с этим ковид-сертификаты в регионе теперь необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха и санатории.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.