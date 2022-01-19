В Воронежской области выполнение плана по вакцинации от ковида превысило 83%

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Полностью вакцинировались от коронавируса в Воронежской области 1 261 564 человека, что составляет 83,1% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба департамента здравоохранения области.

"Завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины 1 261 564 человека", - сообщила она.

Еще 37 615 человек получили первую прививку от ковида, ревакцинацию прошли 218 009 жителей. В регионе имеется 226 тыс. доз вакцины. В больницах развернуто 2 039 коек для пациентов с ковидом, из них заняты 1 311.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ. С начала пандемии в области выявлен 199 181 случай заражения. Выздоровели 177 089 человек, 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и ТЦ действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа общепита, введены ковид-сертификаты.