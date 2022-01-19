Во Владимирской области выявили более 20 случаев заражения "омикроном"

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Свыше 20 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили во Владимирской области. Подъем заболеваемости прогнозируется в течение десяти дней, сообщил в среду в ходе еженедельного брифинга по эпидситуации и. о. директора департамента здравоохранения региона Артем Осипов.

"Во Владимирской области уже выявлен "омикрон". <...> Наши ПЦР-лаборатории подтвердили более 20 случаев. <…> Совместно с Роспотребнадзором мы провели необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Осипов.

Он отметил, что по оценкам в новую волну переболеют до 50% жителей, исходя из чего власти региона сейчас рассчитывают необходимое лекарственное обеспечение, объемы необходимой медпомощи и коечного фонда. "Нагрузка, которая ляжет в эту волну на систему здравоохранения, она будет превышать все те уровни, которые мы фиксировали в предыдущие волны", - сказал Осипов, отметив, что увеличение числа заболеваний ожидается в регионе в течение десяти дней.

По данным областной администрации, максимальный суточный прирост заболевших ковидом, 330 человек, в регионе был отмечен 13 ноября 2021 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 84 534 случая заболевания, в том числе 243 за последние сутки. Вылечились 77 008 человек, отмечено 3 018 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 54,1%.