Депутат ГД заявил, что система здравоохранения РФ делает все для борьбы с "омикроном"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская система здравоохранения уже предприняла все необходимые меры для борьбы с распространением штамма ковида "омикрон", никаких дополнительных мер предпринимать сегодня не нужно. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в среду по итогам круглого стола, посвященного штамму "омикрон", ссылаясь на мнение представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович.

"Мелита Вуйнович сегодня выступала, основной вопрос, который мы задавали, - как в мире происходит (борьба с распространением штамма "омикрон" - прим. ТАСС), что они могут порекомендовать нашей системе здравоохранения. И ответ был - ничего, все, что необходимо, у нас уже делается, добавить нечего", - подчеркнул Хубезов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако, по ее словам, "таких случаев уже значительно больше".

По последним данным Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.