В Москве пройдет международный туристический форум Glocal

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международный туристический форум Glocal пройдет в Москве в мае 2022 года. Мероприятие состоится в режиме офлайн, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму в среду.

"В мае 2022 года крупнейшее отраслевое мероприятие - второй международный туристический форум Glocal - пройдет в столице России. Причем Москва примет форум впервые в офлайн формате", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что глобальная цель форума - разработать пути восстановления мировой туристической отрасли. "Эксперты со всего мира очно посетят сессии, круглые столы и панельные дискуссии, в ходе которых обсудят стратегии восстановления туристической отрасли, развитие тенденции региональных путешествий, роль туризма в формировании экономики, цифровизацию и инновации в туризме. Не обойдут вниманием и главные тренды времени: гастрономический и устойчивый туризм. Для тех, кто не сможет приехать в столицу, будет организована онлайн-трансляция", - добавили в комитете.

К участию приглашены генеральный секретарь всемирной туристской организации, министры по туризму Испании, Бразилии, Мексики и Уругвая, мэры Мадрида, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Кордовы и других городов, а также официальные представители международных туристических ассоциаций и объединений.

"Москва не случайно выбрана местом проведения этого важного для мировой туристической индустрии события. Город активно развивает туристическую инфраструктуру во всех направлениях, о которых говорит мировое сообщество в рамках форума, и по многим из них достиг колоссальных успехов, что отмечено ведущими международными экспертами: город получил две награды World Travel Awards как лучшее направление для изучения культурного наследия и коротких поездок", - подчеркнул собеседник агентства.

О форуме

Первый форум прошел онлайн в рамках 5-го Всемирного форума местного экономического развития в Кордове (Аргентина) в 2021 году при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций и Международной организации труда.

Порядка 50 докладчиков из 17 стран выступили с презентациями об актуальных отраслевых тенденциях, устойчивом туризме, инновациях, поделились собственным видением глобальной экономики в рамках последствий мирового кризиса.