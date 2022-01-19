На Ставрополье беременных начнут дважды в месяц тестировать на COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Беременные на Ставрополье будут регулярно проходить экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Закупку необходимых комплектов для исследований проведут на средства краевого бюджета, сообщил журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Порядка 21 млн рублей выделено для этого. У нас 12 472 беременные женщины на территории края. Чтобы уберечь их, принято решение два раза в месяц проводить экспресс-тестирование всем беременным без исключения", - сказал он.

На средства регионального бюджета также закупят 100 тыс. экспресс-тестов для скринингового тестирования. "Так как в половине случаев заболевание протекает бессимптомно, мы хотим предусмотреть возможность проведения скринингового тестирования в общественных местах", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 130 985 случаев коронавируса, выздоровели 112 765 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 314 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 347 человек. Ранее министр здравоохранения края сообщил журналистам, что штамм "омикрон" стал доминирующим на Ставрополье.