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Умерла актриса Екатерина Сибирякова

Как отмечают коллеги актрисы, ее героини были объединены одной чертой - "в каждой, вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи, было что-то человеческое, живое и светлое, что-то, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание, симпатию"
Екатерина Сибирякова в роли Ларисы в спектакле "Бесприданница", 2003 год Александр Яковлев/ТАСС
Описание
Екатерина Сибирякова в роли Ларисы в спектакле "Бесприданница", 2003 год
© Александр Яковлев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Актриса театра и кино Екатерина Сибирякова умерла в ночь на 19 января 2022 года, сообщает сайт Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

"Почти тридцать лет Екатерина играла на сцене театра Пушкина. В нашей памяти навсегда останутся ее Жанна в "Саранче", Лариса в "Бесприданнице", Исмена в "Антигоне", Мария Кирилловна в "Дубровском", Лариса в "Между делом", Анна Петровна в "Заповеднике", Варвара в "Трех Иванах", - говорится в сообщении.

Как отмечают коллеги актрисы, героини Сибиряковой были объединены одной общей чертой - "в каждой из них, вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи, было что-то человеческое, что-то живое и светлое, что-то, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание, симпатию".

В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы, отметив, что она была не только талантливой актрисой, но и прекрасным, открытым человеком.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ в 1993 году и была принята в труппу Театра им. Пушкина. Дебютировала в спектакле "Черный монах" в роли Тани. Играла в спектакле Международной конфедерации театральных союзов "Три сестры" (Наташа).

Снималась в картинах "Любовь по заказу" (1993), "Петербургские тайны" (1994), "Две судьбы" (2002), "Закон и порядок" (2007). С 2002 года - педагог "Центра эстетического воспитания" в Жуковском.

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