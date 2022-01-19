Сервисом перевозок по требованию в ТиНАО воспользовались 109 тыс. человек за 3,5 месяца

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Автобусы сервиса перевозок по требованию "По пути" в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы перевезли 109 тыс. пассажиров за 3,5 месяца. Об этом сообщили в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сервис перевозок по требованию "По пути" не имеет аналогов в России. Поэтому при его запуске мэр Москвы поставил задачу уделить особое внимание техническому оснащению автобусов - чтобы пользоваться новой услугой было максимально безопасно для пассажиров. Сегодня в пяти поселениях ТиНАО работают 45 автобусов бизнес-класса, которые оборудованы камерами с обзором на 360 градусов, системами контроля дистанции и экстренного торможения. За 3,5 месяца они проехали около 650 тыс. км и перевезли 109 тыс. пассажиров, для многих из них "По пути" уже стал любимым видом транспорта", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Сервис перевозок по требованию "По пути" был запущен в Новой Москве 1 октября. Чтобы им воспользоваться, необходимо скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить поездку онлайн - 46 рублей. Затем подождать автобус на месте остановки и отсканировать QR-код при входе.