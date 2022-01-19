В Петербурге рекомендовали отправлять класс на дистант, даже если заболел один ученик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Управление Роспотрбнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало школам переводить детей на дистанционный формат обучения на семь дней, даже если заболел только один ученик. Об этом в среду сообщила пресс-служба вице-губернатора города Ирины Потехиной.

"Главный санитарный врач города Наталия Башкетова рекомендовала родителям не приводить ребенка в школу и детский сад, если у него появились признаки ОРВИ, или кто-то болеет дома, а руководителям образовательных организаций отправлять целый класс на дистант на семь дней, даже если заболел всего один ученик", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обстановка по заболеваемости в школах значительно ухудшилась за неделю. Так, 10 января на удаленном обучении находилось всего два класса, а болели 85 педагогов и 400 детей. На сегодняшний день 209 классов находятся на дистанте, болеют 1,1 тыс. школьников (общее количество учащихся в городе 550 тыс.) и 390 учителей.

"Вирус сейчас ведет себя по-другому, он очень "быстрый". Когда инкубационный период был пять-восемь дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас два-три дня - и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача - напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года. <...> На ближайший месяц в образовательных организациях - мобилизация. Нам необходимо не только не обрушить систему образования, но и спасти семьи, чтобы дети не принесли вирус домой. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлет заболеваемости или все-таки переживем "омикрон" также, как переживали все другие волны", - процитировали в пресс-службе Потехину.

Основные меры, которые действуют в системе образования Петербурга - проверка на входе признаков заболевания, использование средств личной гигиены, дезинфекция поверхностей и проветривание помещений, отсутствие общих внешкольных мероприятий, исключение контактов коллективов разных классов, переход на удаленное обучение при заболевании даже одного ребенка.

За последние сутки в городе выявили 4 382 случая заражения - это является новым максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 828 077 человек (1 499 за сутки), умерли 29 188 (62 за сутки).