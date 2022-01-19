В Забайкалье построят семь солнечных электростанций в 2023-2024 годах

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ одобрило проекты по строительству семи солнечных электростанций (СЭС) в Забайкальском крае в 2023-2024 годах. В общей сложности новые объекты будут вырабатывать электроэнергию мощностью 313,5 МВт, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Минэнерго РФ прошли отбор семь проектов строительства СЭС на 2023-2024 годы. Это значит, что оптовый рынок электроэнергии получит 313,5 МВт мощности, это 40% от всех подобных проектов по России", - говорится в сообщении.

По две солнечные электростанции построят в Борзинском, Забайкальском и Агинском районе, еще одну планируется создать в Нерчинском районе.

Как уточнил вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев, в Забайкалье также продолжается строительство двух СЭС совокупной мощностью 70 МВт, которые предполагается сдать в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тыс. тонн в год.

Для Забайкальского края это не первые проекты солнечной генерации. Так, в октябре 2019 года в Чите запустили первые в Забайкалье полноценные солнечные электростанции - "Балей" и "Орловский ГОК". Кроме того, в ноябре 2021 года завершилось строительство первой очереди Читинской СЭС.