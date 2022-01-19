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Пандемия COVID-19

Губернатор Орловской области повторно заразился коронавирусом

На данный момент Андрей Клычков находится дома, из симптомов коронавируса у него проявилась небольшая температура

ТАСС, 19 января. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заразился коронавирусом, у него повышенная температура. Положительный результат теста также пришел членам его семьи, кроме старших сыновей, сообщил глава региона время прямого эфира в своем Instagram.

"Во вторник вечером получил положительный тест на ковид, к сожалению, и вся семья у меня, за исключением старших сыновей, с положительным тестом", - сказал Клычков. Ранее он сообщал, что заболел ковидом в октябре 2020 года.

Он добавил, что на данный момент находится дома, из симптомов коронавируса у него проявилась небольшая температура.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия COVID-19
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