Губернатор Орловской области повторно заразился коронавирусом

ТАСС, 19 января. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заразился коронавирусом, у него повышенная температура. Положительный результат теста также пришел членам его семьи, кроме старших сыновей, сообщил глава региона время прямого эфира в своем Instagram.

"Во вторник вечером получил положительный тест на ковид, к сожалению, и вся семья у меня, за исключением старших сыновей, с положительным тестом", - сказал Клычков. Ранее он сообщал, что заболел ковидом в октябре 2020 года.

Он добавил, что на данный момент находится дома, из симптомов коронавируса у него проявилась небольшая температура.