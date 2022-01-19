Глава СК поручил проверить качество жилья для детей-сирот на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав детей-сирот в Ставропольском крае при обеспечении их жильем, сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю <...> доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав детей-сирот в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

Поручение дано по факту публикаций в СМИ о нарушении прав детей-сирот при обеспечении их жильем.

"Как сообщалось в СМИ, на окраине города Новопавловска в Кировском округе два трехэтажных дома в 2018 году были переданы детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что новоселы стали жаловаться на холод, плесень на стенах и огромные счета за коммунальные услуги - электрическое отопление, горячее водоснабжение обеспечиваются с помощью электрических колонок в отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения. У некоторых возникли проблемы с финансами из-за оплаты счетов за электричество и долгами за коммунальные услуги", - уточняется в сообщении.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.