МККК подвергся кибератаке, поставившей под угрозу личные данные более чем 515 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) подвергся кибератаке, в результате которой могли быть похищены содержащиеся в базе данных конфиденциальные сведения о 515 тыс. человек, включая лиц, разделенных со своими семьями из-за вооруженных конфликтов. Об этом сообщила в среду женевская штаб-квартира гуманитарной организации.

Там отметили, что в настоящий момент не известно, кто стоит за предпринятой на этой неделе "изощренной атакой против компьютерных серверов, содержащих информацию МККК". Мишенью стала расположенная в Швейцарии компания, с которой у МККК есть контракт на хранение компьютерных данных. Эти действия "поставили под угрозу сведения о более чем 515 тыс. очень уязвимых людей, включая тех, кто был разделен со своими семьями вследствие конфликта, миграции и бедствия", а также о без вести пропавших лицах, их семьях и тех, кто содержится в заключении, отметили в Красном Кресте. Речь идет о данных, которые поступили ранее из "не менее чем 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца".

В настоящее время ничто не указывает на то, что утечка данных действительно имела место. Однако в МККК обеспокоены "потенциальным риском" предания огласке сведений о людях, которых общества Красного Креста и Красного Полумесяца "стремятся защитить и оказать помощь им и их семьям". Как заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, эта кибератака "усиливает боль и страдания семей", ищущих пропавших без вести близких. "Все мы потрясены и ошеломлены тем, что мишенью стала гуманитарная информация", - сказал он, подчеркнув, что эта кибератака подвергает уязвимых людей еще большему риску.

Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.