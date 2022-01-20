На Сахалине "заминировали" 27 школ, университет и техникум

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Информация о минировании поступила в четверг утром в 27 школ Южно-Сахалинска, в Сахалинский государственный университет (СахГУ) и в Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации областного центра.

"Поступила информация о минировании 27 школ, СахГУ и Сахалинского техникума строительства и ЖКХ", - рассказали в пресс-службе мэрии. Людей эвакуировали.

Позже поступило еще одно сообщение о минировании. На этот раз речь шла о самой администрации Южно-Сахалинска. Всех сотрудников эвакуировали. Сейчас здание осматривают кинологи. Люди вернутся на свои рабочие места, когда спецслужбы дадут разрешение, рассказали в мэрии.

В понедельник неизвестный сообщил о минировании восьми школ Южно-Сахалинска и его пригорода. Оперативные службы обследовали здания, всех сотрудников эвакуировали. Следователи организовали проверку. Школьников в тот день, как и сегодня, в учреждениях не было, так как в Южно-Сахалинске они находятся на дистанционном обучении с прошлой недели в связи с расчисткой дорог после снежного циклона. Во вторник угрозы взрыва поступили в три школы и один детский сад города Корсакова. В среду - в пять школ и детское отделение больницы города Корсакова. Там также была проведена эвакуация учащихся и взрослых.