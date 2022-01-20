В Казахстане выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 15 872 случая заражения коронавирусом, что стало максимально высоким показателем в стране с начала пандемии - на 1 998 больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 1 100 876, сообщила в четверг межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (более 19,1 млн человек) доля инфицированных составляет 5,7%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,08%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 978 588 человек, а за минувшие 24 часа - 2 236. Число умерших из-за коронавируса достигло 13 105, за прошедшие сутки увеличившись на восемь.

Минздрав Казахстана с 1 августа 2020 года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. В стране выявлен 85 051 заболевший такой пневмонией, умерли 5 245 человек с данным диагнозом.

По данным на 20 января первым компонентом вакцины в Казахстане привились 9 093 484 человека, из них 8 655 408 полностью завершили процесс иммунизации.