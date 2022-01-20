Планомерное восстановление памятников в Свердловской области начнется с 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены в этом году перевести на плановую основу восстановление и реставрацию различных памятников в регионе. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания области Петр Соколюк.

"Если у нас в последние годы на [памятники] участникам Великой Отечественной войны [выделялись деньги], то ведь на памятники Ленину, комсомолу, памятники красноармейцам нет прямых программ. Мы с коллегами договорились, что надо привести [их] в порядок. У нас есть пятилетний срок работы этого созыва Законодательного собрания. <…> Рабочая группа будет работать после февраля. [Будет собирать] информацию, какие памятники требуют реконструкции, а потом систематизировать данные", - сказал он.

Соколюк добавил, что рабочая группа будет получать заявки от каждого муниципалитета и рассматривать проекты. Затем планируется включить финансирование работ в областной бюджет.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила ТАСС, что во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было выделено в регионе 170 млн рублей на восстановление памятников, посвященных участникам войны.