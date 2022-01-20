Жители вернулись в последний полностью эвакуированный город рядом с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Жители в четверг впервые с весны 2011 года вернулись в свои отремонтированные дома в городе Футаба в японской префектуре Фукусима, который к настоящему времени оставался единственным населенным пунктом с режимом полной эвакуации после аварии на расположенной там АЭС "Фукусима-1". Они смогут там переночевать и начать подготовку к возвращению на постоянной основе, его предполагается начать в июне, сообщил телеканал NHK.

К настоящему времени к полноценной безопасной жизни подготовлена основная жилая часть города площадью 780 га. В этой зоне прописаны более 3,6 тыс. человек. Однако пока на временное возвращение записались только 11 семей общей численностью 15 человек. Многие жители Футабы по-прежнему колеблются, значительная часть эвакуированных уже обосновалась в других районах Японии.

Японские власти в 2018 году завершили работы по дезактивации большей части районов, пострадавших в результате аварии на "Фукусима-1". В 2019 году в виде полностью запретной зоны было решено оставить только участок площадью 369 кв. км. Его судьба пока не решена.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1 150 кв. км. Населению оттуда было приказано или рекомендовано эвакуироваться. В этой зоне, в частности, оказались 11 городов и поселков. Дезактивация населенных пунктов была в целом завершена еще к концу марта 2017 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные "пятна" радиации были обнаружены и в других местах Японии.

Из прилегающих зараженных районов на пике было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Однако и по сей день это не смогли или не захотели сделать около 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут вне пределов префектуры Фукусима.