В голосованиях на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" приняли участие 10,4 млн россиян

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 10 млн человек приняли участие в голосованиях на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Это эффективный инструмент прямой коммуникации власти и граждан на основе цифровой платформы, созданной по поручению президента. С помощью нее мы оперативно получаем от людей обратную связь по вопросам вакцинации, отсутствию QR-кода или результата ПЦР-теста, туристическому кешбэку и ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Всего за год было обработано свыше 7,4 млн сообщений. А в голосованиях на платформе впервые в 2021 году приняло участие 10,4 млн россиян. К платформе обратной связи подключены практически все регионы и муниципалитеты. Для них создано более 112 тыс. личных кабинетов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в настоящее время расширяется функционал платформы обратной связи. Он уточнил, что инструменты платформы были задействованы для сбора вопросов жителей во время прямых линий губернаторов, что дало возможность главам регионов оперативно собрать вопросы и сделать по ним аналитику, отрабатывая индивидуальные жалобы граждан, а также решая системные проблемы людей. "Я призываю министерства и субъекты активно использовать данный инструмент, чтобы видеть отзывы и предложения людей и своевременно реагировать на них", - добавил Чернышенко.

Кроме того, более 9,7 млн россиян на базе платформы выбрали общественные пространства для благоустройства в регионах в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Также с использованием платформы прошло голосование по определению 2 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек для подключения в первоочередном порядке к высокоскоростному интернету в текущем году, в нем приняли участие более 630 тыс. человек.

В аппарате вице-премьера отметили, что Минздрав РФ получил обратную связь от 22 тыс. жителей муниципалитетов по модернизации первичного звена системы здравоохранения. В свою очередь жители Приволжского федерального округа определили приоритетные проекты по социально-экономическому развитию своих регионов. В опросе приняли участие более 25 тыс. человек.