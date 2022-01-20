Путин и Мишустин поздравили худрука Театра им. Вахтангова Римаса Туминаса с юбилеем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили режиссера, художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летием. Поздравительные телеграммы опубликованы в четверг на сайтах Кремля и правительства.

Путин в поздравлении отметил, что Туминас пользуется высоким, заслуженным признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства как талантливый, самобытный режиссер и худрук. "Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего мастера и впредь позволят вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы", - добавил он.

Мишустин, поздравляя режиссера, подчеркнул, что его дар многие годы воплощается в глубокие, философские, пронзительные драматические и оперные постановки. "Каждая постановка - органичное сочетание традиций и новаторства. Каждая наполнена уникальной энергетикой, оригинальными сценическими решениями, непревзойденной актерской игрой. Ваши работы никого не оставляют равнодушным, заставляют думать, размышлять, сопереживать. Искренняя любовь миллионов зрителей - награда за ваше мастерство и преданность избранному пути", - отметил премьер.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России. В общей сложности режиссер осуществил более 50 постановок, а его спектакли демонстрировались в Великобритании, Канаде, США, Франции, Швеции и других странах.