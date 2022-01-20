Бывшего митрополита Санкт-Петербургского Владимира похоронят в Александро-Невской лавре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Митрополита на покое Владимира (Котлярова), правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии в 1995-2014 годах, почетного гражданина Санкт-Петербурга, похоронят 21 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Митрополит Владимир умер 19 января после продолжительной болезни на 93-м году жизни.

"Владыка Владимир будет погребен на Никольском кладбище Лавры", - сказано в сообщении.

В четверг в 15:00 мск гроб с телом новопреставленного митрополита Владимира будет доставлен в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. Храм будет открыт до 20:00 мск, всю ночь возле гроба будет читаться Евангелие. "Отпевание состоится 21 января после Божественной литургии. Начало богослужения в 9:30 мск", - отметили в митрополии.

О митрополите Владимире

Тридцать третий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (в миру Владимир Саввович Котляров) родился в семье диакона в городе Актюбинске Казахской ССР 27 мая 1929 года. Получив образование в Джамбульском статистическом техникуме, поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. В 1958-м окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1962 году был пострижен в монашество и назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 60-х годах - епископ Кировский и Слободской, Берлинский и Среднеевропейский, патриарший экзарх в Средней Европе. По возведении в сан архиепископа - управляющий Ростовской и Новочеркасской епархией. В 70-х управлял Иркутской и Читинской, Владимирской и Суздальской, в 80-х - Краснодарской и Кубанской, Псковской и Порховской епархиями. В 1992 году в сане митрополита вновь занял Ростовскую кафедру.

В 1995 году был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В марте 2014 года был почислен на покой.

Служение митрополита Владимира и его заслуги перед Отечеством отмечены многочисленными церковными и светскими наградами. За заслуги перед Санкт-Петербургом в 2009 году он был удостоен звания почетного гражданина города.