В Свердловскую область до конца недели может поступить первая партия детской вакцины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Первая партия детской вакцины "Спутник M" может поступить в выходные в Свердловскую область. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора региона Павел Креков.

"На сегодняшний день нам поступила информация о прибытии первой партии детской вакцины на территорию нашего региона. Она небольшая - это 2,4 тыс. доз. Они поступят, вероятнее всего, в выходные", - сказал Креков.

Как уточнил замгуберантора, в регионе уже достаточно много желающих сделать прививку этой вакциной. В первую очередь она будет использоваться в крупных городах. В частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты в регионе теперь необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.