Олег Басилашвили заразился коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Басилашвили получил положительный тест на коронавирус, но никаких симптомов болезни у него нет, подтвердили ТАСС в четверг в БДТ им. Г. А. Товстоногова, где служит актер. В театре отметили, что в настоящее время актер хорошо себя чувствует.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Басилашвили диагностирован ковид. Артисту 87 лет.

"Тест на коронавирус у Олега Валериановича действительно положительный, но сейчас он чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет", - сообщили в пресс-службе.

В театре отметили, что в феврале артист планирует выйти на сцену БДТ в спектакле "Лето одного года", добавив, что к этому моменту обязательно будут сделаны все необходимые тесты.

В начале января прошлого года Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, спустя неделю его выписали, он продолжил лечение в домашних условиях.