Вакцина от коронавируса для подростков поступит в Саратовскую область 23 января

ТАСС, 20 января. Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступит в Саратовскую область в воскресенье, 23 января. Об этом сообщил на брифинге в среду министр здравоохранения области Олег Костин.

"В воскресенье у нас в размере 1 920 доз поступает вакцина "Спутник М". Это вакцина, которая предназначена для подростков, кто пожелает вместе с родителями иметь вакцинацию от ковида", - сказал Костин.

По его данным, всего по состоянию на 20 января в Саратовской области отгружено 1 631 674 дозы вакцины. В области функционируют 99 стационарных и 33 мобильных пункта вакцинации, при необходимости организуются временные пункты вакцинации на предприятиях.

"Вакцинация остается единственным способом, который позволяет сказать, что данная болезнь будет протекать значительно легче, не потребуется ни стационарного вмешательства, ни каких других действий, особенно, если пациент прививается еще раз", - отметил Костин.

Министр добавил, что в Саратовской области привито 1 250 506 человек или 64,2% взрослого населения. За последние сутки привились еще почти 6 тыс. человек. "Привились почти все медицинские работники, работники образования, социальной сферы, волонтеры и иные", - добавил министр.