В Крым по мосту через Керченский пролив за год проехали 2,6 млн автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту в 2021 году, составило 2,6 млн, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"По Крымскому мостовому переходу проследовало 2,6 млн транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в целом, через объекты транспорта проследовали 21,2 млн пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя - 2,4 млн человек". "Несмотря на максимальные нагрузки по пассажиропотоку в туристической отрасли, отмеченных по итогам 2021 года, на вверенных объектах транспорта не допущено тяжких и резонансных преступлений и происшествий. Оперативная обстановка в регионе оставалась стабильной и контролируемой", - сообщается в пресс-релизе.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров с Таманским. Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.