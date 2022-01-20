Мишустин пообещал помочь с развитием в Воронеже диспансера для лечения онкобольных

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Правительство России готово помочь Воронежской области с развитием регионального онкодиспансера, в том числе с созданием нового радиотерапевтического корпуса, и софинансировать часть затрат. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в регион.

Во время осмотра областной детской клинической больницы №1 главе кабмина рассказали о строительстве областного онкологического диспансера, презентовав в том числе проект нового радиотерапевтического корпуса. Как отметил губернатор региона Александр Гусев, с возведением этого объекта в регионе завершится создание целого комплекса для лечения онкобольных. Глава региона попросил помочь со строительством корпуса.

"По онкологическому диспансеру мы с [главой Минздрава России] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] говорили. Необходимо, чтобы вы предоставили все необходимые документы на согласование в Минздрав до 1 февраля, и, если медико-техническое задание будет одобрено Минздравом, мы рассмотрим возможность обеспечить финансирование", - отреагировал премьер.

Он добавил, что речь идет о софинансировании около половины затрат на этот проект. "Мы поддержим, конечно, - заверил Мишустин. - Мы об этом подробно говорили и согласовали".

Диспансер, как рассказал Гусев, также будет включать хирургический корпус, операционные, блок реабилитации, клинические и диагностические отделения. При этом, по его словам, для завершения комплекса необходимы два новых линейных ускорителя.

"Я сразу скажу: у нас в этом году на один линейный ускоритель деньги предусмотрены - 350 млн рублей", - сказал в ответ Мишустин. Он заверил, что в 2023 году средства на это тоже выделят.